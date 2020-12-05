Назван трубоукладчик «Северного потока – 2» в водах Германии

Трубоукладчиком газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии станет российская баржа «Фортуна», сообщает РБК со ссылкой на навигационное предупреждение немецкого Федерального морского и гидрографического агентства.

Согласно документу, ходящая под российским флагом «Фортуна» будет проводить подводные работы на трубопроводе с 5 до 31 декабря.

Ранее сообщалось, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии согласовало укладку российского газопровода «Северный поток — 2» в декабре.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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