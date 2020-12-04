Производство российской вакцины «Спутник V» начнется в Казахстане 22 декабря

Производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» начнется в Казахстане 22 декабря текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу казахстанского президента.

Отмечается, что население страны в добровольной основе сможет привиться в начале 2021 года. В первую очередь будут вакцинированы люди, находящиеся в списке риска, в том числе медики, педагоги, сотрудники силовых структур.

2 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике построят завод по производству российской вакцины от COVID-19.

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