Глава Минюста: России объявлена фактически юридическая война

Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что России фактически объявлена юридическая война. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

В качестве примера он привел иски экс-акционеров ЮКОСА о взыскании суммы, превышающей $50 млрд. По его словам, это дело является наиболее масштабным против России.

Чуйченко подчеркнул, что в условиях непростой ситуации в области защиты прав страны, и за рубежом необходимо адекватно защищаться и активно действовать в этом направлении.

Ранее Апелляционный суд Гааги постановил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд, с учетом пеней сумма составляет $57 млрд. Впоследствии Верховный суд Нидерландов принял на рассмотрение кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги.

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