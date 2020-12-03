Кабмин утвердил директиву для избрания Куликова главой «Роснано»
Правительство России утвердило директиву для избрания Сергея Куликова руководителем «Роснано». Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Правительство рекомендовало первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК «Роснано», — указано в сообщении.
Соответствующую директиву подписал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В то же время директива предписывает голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Анатолия Чубайса.
Ранее стало известно, что действующий глава «Роснано» Анатолий Чубайс покидает пост. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства не планирует встреч с Чубайсом.
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