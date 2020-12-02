В мире будут производить 40 млн доз «Спутника V» в месяц
Объемы производства российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» достигнут 40 млн доз в месяц к марту следующего года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе презентации препарата в ООН.
Трансляцию вел RT.
«Мы полагаем, что сможем увеличить [объемы производства] значительно, и к марту мы будет производить [в мире] как минимум 40 млн доз в месяц», – отметил Дмитриев.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 64,3 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.
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