Эксперт назвал причины снижения объема наличных в России

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер заявил, что снижение объема наличных на руках у россиян и бизнеса в ноябре демонстрирует более высокий уровень готовности граждан к новой волне COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, люди отнеслись к новой волне спокойнее и не стали активно выводить деньги со счетов, как это было в период первой волны.

Кроме того, это свидетельствует о том, что безналичный способ оплаты стал более привычным для россиян, поэтому они меньше нуждаются в наличных, добавил эксперт.

А управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков добавил, что нормализация доли наличных в денежной массе будет постепенно происходить в течение всего следующего года.

Ранее стало известно, что в ноябре объем наличных на руках у россиян и бизнеса сократился на 41,9 млрд рублей.

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