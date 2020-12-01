Центробанк обнаружил финансовую пирамиду с выходцами из «Кэшбери»

Центробанк обнаружил финансовую пирамиду из сети «консультационных центров», которые открыла компания Antares Limited. В организации работали специалисты из финансовый пирамиды «Кэшбери». Об этом сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, пишет ТАСС.

Лях подчеркнул, что недавно Читинский суд заблокировал группу «ВКонтакте», которая продвигала зарубежную финансовую пирамиду компании Antares Limited.

«Мошенники работали как через соцсети, так и в офлайне — развернули одновременно несколько «консультационных центров» в 16 регионах по привлечению «инвестиций»», — сказал глава департамента.

В компании работали менеджеры, которые раньше рекламировали рухнувшую пирамиду «Кэшбери».

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