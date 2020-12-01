Ленобласть способствует индустриальному лидерству РФ, заявил Александр Дрозденко

Ленинградская область гарантирует поддержку технологических инициатив и инновационного образования, заявил губернатор Александр Дрозденко на встрече Клуба губернаторов, открывающей онлайн-конвент «Бизнес без границ» в Северо-Западном федеральном округе, организованной АНО «Платформа НТИ» и Фондом Росконгресс.

«Одна из стратегических целей развития Ленинградской области – индустриальное лидерство, поэтому наши меры поддержки направлены в первую очередь на развитие действующих производств и привлечение новых промышленных инвесторов. У нас уже реализуется 10 мегапроектов с общим объемом инвестиций более 2,5 трлн рублей, они позволят создать 18 тысяч новых рабочих мест», – сказал Александр Дрозденко.

Он напомнил, что за последний год в регионе было принято два новых закона, направленных на поддержку инвестиций и промышленности.

Так, закон о Региональном инвестиционном проекте (РИП) стимулирует создание новых промышленных предприятий и расширение действующих, налоговыми льготами по нему могут воспользоваться инвесторы с объемом инвестиций от 50 млн рублей. А вот закон об Инвестиционном налоговом вычете призван обеспечить ускорение темпов модернизации действующих производителей за счет возможности уменьшить сумму налога на прибыль организаций на часть инвестиционных расходов.

Глава региона также отметил, что для развития инноваций в регионе необходима поддержка квалифицированных кадров.

«У нас уже есть современное оборудование, используются новые технологии, но без рук, которые будут строить и работать на новых предприятиях большого прорыва не получится. Поэтому мы создаем в регионе 4 технопарка-кванториума и губернаторский лицей на 350 мест, где будем выращивать кадры со школьной скамьи», – отметил Александр Дрозденко.

В школе-технопарке «Кудрово» уже реализуется проект детского инжинирингового центра «Автопром «Северо-Запад», где школьники под руководством автосборочного предприятия, поставщиков автокомпонентов и инжиниринговых компаний проводят инженерные разработки и создание действующих моделей автомобилей.