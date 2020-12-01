Новая волна пандемии ухудшила платежеспособность россиян по автокредитам

Заемщики автокредитов в России за прошедший месяц задолжали банкам 638 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Эквифакс».

Подобная ситуация наблюдалась в стране в мае текущего года, когда объем новых неплатежей составил 672,1 млн рублей. При этом в октябре в просрочку вышли 28,7 тысячи договоров, в мае этот показатель составил 37,6 тысячи.

Как отмечают аналитики, причиной многих задолженностей стала потеря заемщиками работы или снижение зарплат в организациях в связи с пандемией коронавируса.

Также на выплаты по автокредитам мог повлиять недавний всплеск спроса на новые машины и активный рост выдач в сентябре. Дел в том, что зачастую получатели кредитов пропускают первый платеж.

В «Эквифаксе» отметили, что к концу этого года объем всей просроченной задолженности по автокредитам, вероятнее всего, уменьшится.

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