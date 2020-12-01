Глав регионов России призвали объявить 31 декабря выходным днем

Член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев призвал глав российских регионов объявить 31 декабря выходным днем, так как за эту инициативу выступают более 85% граждан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо губернаторам.

Хамзаев уточнил, что уже на протяжении более шести лет продвигается инициатива «31 декабря — выходной день»

Так, в 2019 году инициативу поддержали более 15 регионов, в том числе Крым, Ставропольский и Краснодарский край, а также Пензенская, Орловская, Магаданская области.

По словам члена ОП, 31 декабря россияне должно быть дома, в кругу семьи, вместе готовиться к Новогодним праздникам. Он считает, что официальный выходной в этот день сделает людей более спокойными и счастливыми. Он также добавил, что в настоящее время эта инициатива «активно обсуждается, и горячо поддерживается представителями экспертных сообществ, депутатами, сенаторами, широкой общественностью.

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