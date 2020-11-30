В ЕЭК рассказали об ожиданиях по ценам на газ для Белоруссии в 2021 году

Глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович рассказал об ожиданиях по газовым ценам для Белоруссии в 2021 году. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

По его словам, ЕЭК не ожидает повышения стоимости сверх уровня текущего года.

«На основании той проработки, которую мы имеем сегодня, цены на газ для Белоруссии не должны быть выше уровня текущего года», — подчеркнул Мясникович.

В 2020 году стоимость газа для Белоруссии находилась на уровне $127 за тысячу кубометров.

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