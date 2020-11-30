В Совфеде рассказали о пенсионерах, которые получат две пенсии в декабре

Пенсионеры, кому пенсию доставляет «Почта России» с 1 по 3 января, получат двойную выплату в конце декабря. Об этом рассказала Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете».

«Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь», — сказала Бибикова.

Она также напомнила, что в 2021 году неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3%.

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