США ввели санкции против китайской компании CEIEC (China National Electronics Import & Export Corporation) из-за ее деятельности в Венесуэле, об этом пишет ТАСС.

Как утверждает Вашингтон, компания поддерживала власти Венесуэлы в их усилиях, направленных на ограничение доступа в интернет и проведение слежки в цифровом пространстве и киберопераций против политических противников».

Также США выпустили лицензию, разрешающую завершить работу CEIEC в Венесуэле в течение 45 дней.

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