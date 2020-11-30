В России продлили мораторий на плановые проверки малого бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в связи с пандемией коронавируса кабмин продлил мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса до конца следующего года. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, этот сектор больше всего пострадал от сложившейся в стране санитарно-эпидемиологической ситуации.
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий до конца этого года мораторий для снижения административной и налоговой нагрузки на десятки тысяч компаний страны.
По данным Минэкомномразвития, с марта 2020 года, когда был установлен мораторий, число плановых проверок таких предприятий сократилось на 46% по сравнению с 2019 годом.
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