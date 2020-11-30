Спецпредставитель президента призвал ликвидировать мусоропроводы

Специальный представитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что в российских домах стоит заварить мусоропроводы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что это необходимо для реализации плана правительства по внедрению раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

«Когда российский гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном — о чем дальше говорить? И это — только первое звено в цепочке», — произнес Иванов.

Он также добавил, что мусоропроводы являются «рассадником крыс и тараканов».

По его мнению, ликвидировать мусоропроводы стоит в многоквартирных зданиях при условии согласия всех жителей. В противном случае мусоропроводы стоит оставить.

Спецпредставитель также напомнил, что в будущем все новые многоквартирные дома будут строиться без мусоропроводов.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

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