Спецпредставитель президента призвал ликвидировать мусоропроводы
Специальный представитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что в российских домах стоит заварить мусоропроводы. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что это необходимо для реализации плана правительства по внедрению раздельного сбора твердых коммунальных отходов.
«Когда российский гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном — о чем дальше говорить? И это — только первое звено в цепочке», — произнес Иванов.
Он также добавил, что мусоропроводы являются «рассадником крыс и тараканов».
По его мнению, ликвидировать мусоропроводы стоит в многоквартирных зданиях при условии согласия всех жителей. В противном случае мусоропроводы стоит оставить.
Спецпредставитель также напомнил, что в будущем все новые многоквартирные дома будут строиться без мусоропроводов.
Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.
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