Минэкономразвития: кредиты под 0% помогли сохранить 1,2 млн рабочих мест в РФ
Государственная программа по беспроцентному кредитованию бизнеса, который пострадал из-за пандемии коронавируса, помогла сохранить в России более 1,2 млн рабочих мест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ.
«Беспроцентные кредиты оказались своевременной помощью бизнесу в условиях пандемии и позволили поддержать 1,2 млн рабочих мест. Субсидию получили предприниматели и организации, включенные в список пострадавших отраслей, в том числе субъекты малого и среднего бизнеса», — сообщили в министерстве.
Отмечается, что с марта 2020 года, когда программа вступила в силу, ссуды на выплату зарплат сотрудникам получили около 39 тыс. предприятий на общую сумму около 102 млрд руб.
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