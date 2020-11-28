В России вырос спрос на продукты для диет

В России вырос спрос на продукты для здорового и диетического питания на фоне режима самоизоляции из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-ретейлера Wildberries.

«Осенью по сравнению с летом спрос на продукты для кето-диеты вырос на 52%, для вегетарианства — на 33%. Кроме того, на 51% увеличились продажи книг о здоровом питании», — отмечают специалисты.

В компании также предполагают, что рост популярности продуктов для здорового питания может быть связан с желанием россиян поддерживать себя в форме из-за снижения в 2020 году физической активности во время самоизоляции.

Также ретейлер обратил внимание на еще одну яркую тенденцию — рост спроса на безалкогольное пиво и безалкогольные игристые вина.

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