Россия запретила ввоз птицы из Польши

Россельхознадзор запретил ввоз птицы из Польши из-за распространения птичьего гриппа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В связи с ухудшением на территории Польши эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 27 ноября 2020 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Польши», — говорится в сообщении.

Запрет касается живой птицы, мяса, яиц, использованного оборудования, всех видов продукции, в которой содержится птица.

Также Россельхознадзор временно запретил транзит живой птицы из Польши.

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