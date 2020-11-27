Продукты питания в РФ с января по октябрь дорожали почти в 3 раза быстрее, чем в ЕС

Цены на продукты питания в России в период с января по октябрь 2020 года увеличились на 4,1%, в Евросоюзе за аналогичный период — на 1,4%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной службы статистики (Росстат).

Отмечается, что в октябре цены на продукты питания в РФ выросли на 0,8%, а в ЕС — на 0,3%. В России прирост потребительских цен в основном сказался на сахаре, джеме, меде, шоколаде, и конфетах — 11,8% (в ЕС прирост цен на них достиг 0,9%) и фрукты — 10,8% (в ЕС — 8,4%).

Хлебобулочные изделия и крупы, а также масла и жиры подорожали в РФ за первые 10 месяцев текущего года на 6,8% (в ЕС хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 0,9%, масла и жиры снизились в цене на 0,6%).

Цены на рыбу и морепродукты выросли в России на 3,5% (в ЕС — на 0,9%); мясо и мясопродукты — на 2,1% (в ЕС — на 1,6%), молочные изделия, сыры и яйца — на 2,0% (в среднем по ЕС — на 0,6%).

Цены на овощи в РФ за январь-октябрь 2020 года сократились на 5,2% (в ЕС — на 1,3%).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эксперты перечислили продукты, которые подорожают к Новому году в России