Чистая прибыль Почта Банка за 9 месяцев достигла 5,7 млрд рублей

Чистая прибыль Почта Банка по МСФО по итогам 9 месяцев 2020 года увеличилась в 1,3 раза и достигла отметки в 5,7 млрд рублей, свидетельствуют данные отчетности финансовой организации.

Чистый процентный доход за указанный период продемонстрировал годовой рост в 15% до 34,1 млрд рублей. Рост комиссионного дохода составил 3% до 23,3 млрд рублей, а чистый операционный доход почти не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 34,9 млрд. Операционные расходы банка за 9 месяцев 2020 года снизились на 6% в годовом выражении и составили 27,9 млрд рублей.

С начала текущего года активы банка прибавили 2% до отметки в 480 млрд рублей. Рост продемонстрировал и кредитный портфель организации, который (без учета резервов) увеличился на 7% и составил 440 млрд рублей. Клиентская база Почта Банка с начала года выросла до 15,3 млн клиентов, а количество активных клиентов достигло 6,5 млн человек.

Член правления, клиентский директор банка Павел Тулубьев рассказал, что в октябре банк запустил сервис удаленной доставки банковских продуктов. Сейчас с доставкой можно оформить счет и карту к нему, кредит, перевод пенсии или зарплаты в банк. В ближайшее время к списку добавятся кредитные карты. А в перспективе банк планирует доставлять и другие продукты. В настоящее время этой услугой воспользовались порядка полутора тысяч клиентов по всей стране. «При этом мы постоянно расширяем географию сервиса доставки и планируем масштабировать этот сервис в 2021 году», — отметил он, отвечая на вопрос «Газеты.Ru» в рамках конференц-звонка для журналистов.

Павел Тулубьев также рассказал, что банк активно предлагает своим новым клиентам услугу «Ноль сомнений», которая позволяет полгода не платить проценты по кредиту. «Важный момент — подключить опцию можно в любой удобный момент в течение действия кредита. Также у Почта Банка есть дополнительные услуги, облегчающие погашение задолженности в трудных ситуациях, например «Пропускаю платеж», позволяющий изменить график платежей», — сообщил он.