«Волга-Днепр» приостанавливает полеты «Русланов» из-за инцидента в Новосибирске

Российская авиакомпания «Волга-Днепр», специализирующаяся на авиаперевозках сверхтяжелых и негабаритных грузов, приняла решение посадить весь свой флот самолетов Ан-124 «Руслан». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-секретарь группы «Волга-Днепр» Марина Исайкина.

Компания является крупнейшим в мире коммерческим эксплуатантом транспортных самолетов Ан-124, в настоящее время в парке авиакомпании 12 самолетов Ан-124-100 «Руслан».

«Да, мы сейчас готовим официальный релиз», — заявила Исайкина. По ее словам, решение связано с недавним инцидентом в аэропорту Новосибирска, в результате которого самолет «Ан-124» совершил аварийную посадку сразу после вылета.

«Проблема с двигателем. По поводу более системных проблем разбирается техническая бригада. Работает и Следственный комитет и Росавиация, большая комиссия, — отметила Исайкина. По ее словам, все «Русланы» останутся на земле, пока не будут известны результаты расследования. Сам аварийный самолет в компании «нацелены поднять» после восстановления, однако однозначных решений в этом отношении пока не принято.

Аварийная посадка произошла 13 ноября, тогда «Руслан», вылетевший в Германию с 80 тоннами автозапчастей, после отказа одного двигателя оказался без связи, пилоты успешно посадили тяжелый самолет, который однако не смог погасить скорость и выкатился за пределы полосы. При осмотре выяснилось, что у самолета полностью разрушен один из двигателей, обломки которого сильно повредили и фюзеляж, а также упали на территорию на пределами аэропорта. В настоящее время самолет продолжает оставаться за пределами полосы.