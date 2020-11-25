В России установлен двухлетний рекорд по досрочному погашению ипотек

В третьем квартале объем досрочно погашенных ипотечных кредитов составил 524,8 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.

Как отмечается, такой квартальный показатель является рекордным для России. Такое количество досрочных погашений наблюдалось лишь в 2018 году.

По сравнению со вторым кварталом текущего года объем досрочно погашенных ссуд увеличился почти вдвое и в полтора раза превышает средний показатель за последние два года.

Аналитик агентства Moody's Мария Малюкова пояснила, что в период кризиса многие клиенты пытаются направить имеющиеся деньги на снижение долговой нагрузки. Кроме того, люди могли частично гасить ипотечные кредиты из уже имеющихся сбережений.

Также специалисты отмечают, что ежегодно к концу года заемщики стараются более активно гасить имеющиеся кредиты.

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