Жириновский считает, что Пенсионный фонд будет упразднен из-за цифровизации

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предсказал скорую ликвидацию Пенсионного фонда РФ на фоне цифровизации экономики, передает РИА «Новости».

»Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен. Это огромное количество чиновников, помещений. Это огромная бюрократическая структура», — сказал депутат.

Он отметил, что после ликвидации ведомства граждане России будут, вероятно, получать пенсии напрямую из бюджета.

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