Кабмин направил в регионы 80 млрд рублей для поддержки бюджетной стабильности

Михаил Мишустин распорядился направить на поддержку бюджетной стабильности в регионах на фоне пандемии коронавируса еще 80 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Речь идет о выделении 80 млрд руб. Их распределят по 39 регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что на балансировку бюджетов в регионы в 2020 году было направлено около 200 млрд руб. Предусмотреть дополнительную помощь распорядился президент РФ Владимир Путин.

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