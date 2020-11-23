Кабмин направил в регионы 80 млрд рублей для поддержки бюджетной стабильности
Михаил Кириллов
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Михаил Мишустин распорядился направить на поддержку бюджетной стабильности в регионах на фоне пандемии коронавируса еще 80 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.
«Речь идет о выделении 80 млрд руб. Их распределят по 39 регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что на балансировку бюджетов в регионы в 2020 году было направлено около 200 млрд руб. Предусмотреть дополнительную помощь распорядился президент РФ Владимир Путин.
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