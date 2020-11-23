Назван возможный кандидат на пост главы «Роснано»
Первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов может быть кандидатом на пост главы «Роснано». Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкий к федеральным властям источник.
Как отмечает издание, эту информацию подтвердил другой источник, который близок к правительству, а также знакомый Куликова.
Тем не менее, в «Роснано» заявили, что не знают о возможном назначении Куликова, а в ВЭБ.РФ, под контроль которого переходит компания, отказались комментировать данный вопрос.
Собеседник РБК из крупного промышленного холдинга заявил, что кандидатура Куликова «вполне вероятна», поскольку его опыт работы в больших корпорациях поможет построить эффективную работу по удовлетворению спроса на инновационные продукты и разработки.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об объединении ряда институтов развития в пять крупных центров. В рамках реформы «Роснано» перейдет под управление ВЭБ.РФ.
Куликов работал в «Промэкспорт», «Рособоронэкспорт», был исполнительным директором «Ростеха», а также индустриальным директором радиоэлектронного комплекса госкорпорации, в 2018 году стал первым зампредом коллегии ВПК.
На сегодняшний день пост главы «Роснано» занимает Анатолий Чубайс.
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