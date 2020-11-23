Официальный курс евро составил 89,93 рубля
Анна Светлова
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Официальный курс евро на 24 ноября сократился на 32,96 коп. и составил 89,9347 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.
Курс доллара снизился на 25,2 коп. и достиг 75,76 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) уменьшилась на 28,7 коп., до 82,1386 руб.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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