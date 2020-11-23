Путин подписал закон о повышении НДФЛ для богатых россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу в 2021 году.

Законопроект был разработан по поручению президента России Владимира Путина. Ожидается, что увеличение налоговой ставки до 15% в 2021 году принесет в госбюджет дополнительные 60 млрд руб., в 2022 году — 64 млрд руб. и в 2023 году — 68,5 млрд руб.

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