В Госдуме отреагировали на сообщения о росте цен на услуги ЖКХ

Депутаты Госдумы прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что в России значительно вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, передает радиостанция «Говорит Москва».

О возможном повышении тарифов в 2021 году ранее написала газета «Московский комсомолец» со ссылкой на экспертов. По их оценкам, стоимость ЖКУ вырастет на 4-6 % в зависимости от региона.

Председатель комиссии Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская напомнила, что в Жилищном кодексе прописаны предельные индексы, которые ограничивают данный рост.

«Устанавливает их федеральный уровень. Конкретно уже цифры определяет каждый субъект Федерации, а комментировать слухи я не хочу», — заявила она.

Первый зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов усомнился в достоверности появившейся информации. По его словам, подобный рост невозможен. Он допустил, что рост тарифов на услуги ЖКХ будет ниже инфляции, но исключил резкий рост.

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