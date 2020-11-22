Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году

Россиян в 2021 ожидает повышение цен на ЖКУ, пишет «Московский комсомолец».

По словам специалиста в области ЖКХ, директора Организации народного контроля Натальи Чернышевой, тарифы вырастут с 1 июля приблизительно на 4-6%. Чернышева напомнила, что повышение тарифов зависит от региона.

Так, в июле вырастут тарифы на электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также плата за вывоз мусора.

В следующем году также проиндексируют тарифы на газ — в среднем на 3%, рассказал генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Назван процент россиян с просроченными долгами по кредитам и ЖКХ