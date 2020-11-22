Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году
Бернст Ю.
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Россиян в 2021 ожидает повышение цен на ЖКУ, пишет «Московский комсомолец».
По словам специалиста в области ЖКХ, директора Организации народного контроля Натальи Чернышевой, тарифы вырастут с 1 июля приблизительно на 4-6%. Чернышева напомнила, что повышение тарифов зависит от региона.
Так, в июле вырастут тарифы на электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также плата за вывоз мусора.
В следующем году также проиндексируют тарифы на газ — в среднем на 3%, рассказал генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко.
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