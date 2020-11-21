Экс-министр Украины считает, что страна унижается перед МВФ
Екатерина Зайцева
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Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш раскритиковала президента Владимира Зеленского и правительство за невыгодное для страны сотрудничество с МВФ. Об этом сообщает NewsOne.
Она напомнила, что Зеленский год назад заявил, что договорился с МВФ и Всемирным банком на кредит в $10 млрд, однако Украине выделили только $2,1 млрд.
«Я не буду задавать вопрос, сколько можно еще унижаться, сдавать все национальные интересы и сколько раз еще нас обманут и используют представители МВФ», — сказала экс-министр.
Лукаш также выразила сожаление, что главе государства «совершенно плевать на интересы Украины».
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