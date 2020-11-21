Израиль намерен закупить 1,5 млн доз «Спутник V»

Израиль намерен закупить 1,5 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил посол страны в РФ Александр Бен Цви.

По его словам, речь идет о поставке 1,5 млн доз вакцины после проведения всех необходимых испытаний и решения процедурных вопросов в Израиле.

Посол отметил, что пока нет точной информации относительно процесса и даты поставок, однако работа по ним идет. Бен Цви отметил, что филиал израильского медицинского центра «Хадасса» в «Сколково» также участвует в разработке, помогая российской стороне в клинических испытаниях вакцины.

Известно, что Израиль также заключил соглашения о поставках вакцин от COVID-19 с американскими компаниями Moderna и Pfizer. Также израильское правительство планирует заключить сделку с британской фармацевтической компанией AstraZeneca на покупку миллионов доз вакцин от коронавируса.

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