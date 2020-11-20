Прирост выручки «Росатома» по новым бизнесам превысил прирост выручки по традиционному сектору

Первый замгендиректора «Росатома» Кирилл Комаров рассказал, что за 2019 год прирост выручки по новым бизнесам стал больше, чем по традиционному сектору.

«За 2019 год наша гражданская выручка (открытая часть) выросла на 11,5% и составила 1 млрд 152 млн руб. Зарубежная выручка тоже при этом прилично выросла — больше, чем на 7,5%, до $7,2 млрд, по сравнению с 2018 годом», — заметил Комаров на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что для «Росатома» важно, что «прирост выручки по новым бизнесам составил 14,6%».

«То есть по новым бизнесам мы даже растем быстрее, чем, в целом, по своему традиционному сектору и дошли до уровня 228 млрд руб. А за последние пять лет, я могу сказать, что это практически двукратный прирост. Это только начало — мы не собираемся на этом останавливаться и уверены, что выбранная нами стратегия развития компании с опорой на наши традиционные атомные компетенции с нашим желанием работать над улучшением качества жизни людей, она. Безусловно, принесет свой результат», — считает он.

Комаров отметил, что эти данные характеризуют правильность выбранного «Росатомом» кур­са, когда компания опирается «на чистые источники энергии, привержена целям устойчивого развития, хочет быть социально полезной, производить продукты, которые направлены на улучшение качества жизни людей».

Пресс-конференция с первым замгендиректора «Росатома» прошла в гибридном формате: часть журналистов присутствовала в новом зале «Атом» на территории Сириуса в Сочи, часть журналистов задавала вопросы по видеосвязи.