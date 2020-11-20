Экономист спрогнозировал падение курса доллара до 45 рублей

В будущем курс доллара может упасть до 45 рублей. Об этом заявил экономист Михаил Хазин в эфире YouTube-канала Metametrica.

При этом его коллега Михаил Делягин отметил, что это произойдет не из-за усиления рубля, а из-за ослабления американской валюты. Он призвал не рассчитывать на то, что курс евро опустится до 55 рублей.

Свой прогноз Хазин строит, основываясь на данных работавших в США валютных спекулянтов. По мнению экономиста, доллар сейчас очень переоценен, поэтому стоит ожидать возвращения к его реальной стоимости. Однако не исключил, что с курсом может произойти «все что угодно».

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