Москва покинула рейтинг топ-100 городов с самым дорогим уровнем жизни

Москва в новом рейтинге Worldwide Cost of Living от Economist Intelligence Unit Cost выбыла из рейтинга топ-100 городов с самым дорогим уровнем жизни, город опустился с 86-го на 106-е место, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование британской компании Economist Group.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, комментируя этот рейтинг, отметил, что таким образом столица вошла в топ-5 по снижению стоимости жизни.

«Основная причина повышения доступности жизни в Москве – это снижение курса рубля по отношению к доллару США и одновременно укрепление евро, что сказалось на росте стоимости жизни и позиций в рейтинге городов Евросоюза», — приводит агентство слова Ефимова.

Чиновник добавил, что на это также повлияла и низкая инфляция в столице, которая за прошедшие девять месяцев текущего года составила 3,2%.

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