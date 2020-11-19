Экс-министр транспорта Дитрих займет пост главы ГТЛК
Катерина Медведева
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Бывший министр транспорта Евгений Дитрих займет должность генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
«Избрать генеральным директором ПАО «ГТЛК» Дитриха Евгения Ивановича с 20 ноября 2020 г. сроком на 5 лет», — говорится в сообщении компании.
В настоящий момент компанией руководит Михаил Полубояринов. Его правительство рекомендовало назначить главой «Аэрофлота».
Ранее сообщалось, что кабмин рекомендовал Дитриха назначить гендиректором в ГТЛК.
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