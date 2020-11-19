Россиянам начнут оформлять выплаты по больничным и родам по-новому

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Об этом он сказал в ходе заседания правительства, пишет РИА «Новости».

Так, их будут перечислять не через работодателя, а напрямую из фонда соцстрахования. Пособия будут начисляться автоматически, получение необходимых сведений будет также проходить в электронном виде — гражданам не придется писать никаких заявлений.

За проверкой верности начислений будут следить территориальные органы фонда. Это позволит ускорить процесс выплат и снять с работодателя часть бумажной работы.

Мишустин отметил, что в отдельных регионах России эта система уже была успешно запущена в пилотном режиме, с 2022 года она распространится на территорию всей страны.