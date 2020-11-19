В Минцифры рассказали о поддержке СМИ в условиях пандемии коронавируса

Порядка 30 тысяч средств массовой информации приняли государственную поддержку в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявила заместитель главы Минцифры Бэлла Черкесова на слушаниях в Совете Федерации, передает РИА «Новости».

По ее словам, большая часть СМИ были включены в перечень пострадавших в связи с распространением инфекции.

«Около 30 тыс. могли получить льготы, из них 15 тыс. — это печатные СМИ, около 8 тыс. — теле- и радио», — уточнила Черкесова.

Черкесова отметила, что для телевизионных СМИ в субъектах РФ это стало значимой поддержкой.

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