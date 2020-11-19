В Госдуме обсудили утверждение тарифов на электроэнергию

Российскому правительству вынесли рекомендации по оценке сложившейся системы ценообразования и методики утверждения тарифов в электроэнергетике, говорится в проекте документа, составленного по итогам круглого стола профильного комитета Госдумы на тему «Тарифное регулирование в электроэнергетике. Экономические аспекты установления цен для разных категорий потребителей».

Участники мероприятия отметили, что вместо повышения эффективности сетевой инфраструктуры и создания условий для привлечения бизнеса, было предложено выровнять тарифы на услуги по передаче в ряде регионов: в частности, Алтай могут уравнять с Алтайским краем, Калмыкию с Ростовской областью, Ленинградскую область с Санкт-Петербургом, а Тыву с Иркутской областью (хотя сетевая инфраструктура республики даже не имеет технологической связи с регионом).

В рамках круглого стола, в частности, подчеркивалось, что в Тыве покупка электроэнергии и мощности осуществляется не по рыночным ценам, а по льготным регулируемым тарифам — в августе текущего года этот показатель составил 872 руб./МВтч против нерегулируемой цены 1558 руб./МВтч для потребителей в Иркутской области. Если сетевые тарифы действительно выровняют, как предлагает ряд регионов, то электроэнергия в Тыве будет на 25% дешевле, чем в Иркутской области. Более того, иркутские жители должны будут дополнительно оплатить 1,2 млрд рублей (85%) на содержание электросетей Тывы, что не кажется участникам круглого стола справедливым.

Представители рынка отметили, что снижение тарифов на электроэнергию для потребителей региона путем применения нерыночных механизмов не приводит к увеличению инвестиционной привлекательности региона. Напротив, согласно расчетам экспертов РЭШ, дешевая электроэнергия оборачивается неэффективностью производства во всех отраслях экономики в субсидируемых регионах.

В проекте рекомендаций по итогам круглого стола в Госдуме содержится рекомендация предусмотреть для регионов, где тарифы на электрическую энергию для населения ниже среднего уровня (порядка 5 руб./кВтч. в 2020 г.), возможность превышения предельного роста тарифов, выше 5% в год. Кроме того, правительству рекомендуют не уравнивать тарифы, а, напротив, расширить практику применения дифференцированных по уровню потребления тарифов на электроэнергию и определить перечень регионов для их обязательного применения.