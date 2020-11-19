В российских аптеках возник дефицит «Йодомарина»
Представители крупнейших аптечных сетей в России столкнулись с дефицитом препарата «Йодомарин», сообщает РБК.
Причины нехватки товара пока неизвестны. Дистрибуторы предполагают, что причины могут быть в проблемах производства, высоком спросе из-за отсутствия летнего отпуска на море или проблемах с маркировкой.
По словам главы сети «Неофарм» Евгения Нифантьева, отгрузки препарата начались, однако дефицит планируется ликвидировать только к концу ноября. В свою очередь представитель «36,6» заявил об отсутствии поставок от дистрибуторов. Дефицит подтвердил представитель «Магнит аптеки», уточнив, что поставки ожидаются в ближайшее время.
Падение продаж препарата началось в середине сентября. В октябре 2020 года было продано около 123 тыс. упаковок, в то время как за аналогичный период 2019 года — 320,5 тыс.
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