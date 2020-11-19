В РФ предложили ввести акцизы на продукты с избыточным содержанием сахара и соли
В России предложили ввести акцизы на продукты с повышенным содержанием сахара и соли. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письма с инициативой, направленные Общественной палатой РФ, Российским союзом налогоплательщиков и Институтом развития правового общества главам Минфина, Минпромторга и Минздрава.
Речь идет о содержании сахара свыше 22,5 г и соли свыше 2,5 г на 100 г товара.
В числе продуктов, на которые могут распространиться акцизы, — соусы, консервы, готовая мясная продукция, продукты быстрого приготовления (пицца, пельмени, фастфуд) и сладкие газированные напитки.
Однозначно должны быть введены акцизы и на совершенно необязательные для потребления товары, такие как кондитерские изделия, отметил один из авторов инициативы, первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артем Кирьянов.
Поступающие в бюджет средства Кирьянов предложил использовать для профилактики неинфекционных заболеваний, например диабета второго типа.
Точный размер акциза должен определить законодатель, добавил автор инициативы.
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