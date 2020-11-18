Минтранс РФ спрогнозировал падение перевозок на дальнем следовании на 44%

Замглавы Минтранса России Владимир Токарев заявил, что пассажиропоток в поездах дальнего следования в этом году уменьшится на 44% по сравнению с 2019 годом, передает РИА «Новости».

«В результате в 2020 году объемы перевезенных пассажиров ожидаются ниже уровня 2019 года: на дальнем следовании снижение составит 44%», — сказал Токарев.

Он сообщил, что в январе-октябре 2020 года перевозки пассажиров в дальнем следовании составили 58,1 млн человек.

По словам заместителя министра транспорта, в ведомстве надеются, что международное пассажирское железнодорожное сообщение будет возобновлено с начала следующего года при условии нормализации ситуации с коронавирусом.