Курс биткоина впервые с 2017 года превысил $18 тысяч

Курс биткоина утром в среду, 18 ноября, растет на 8,6%. Об этом следует из данных электронной криптовалютной биржи Coindesk и портала CoinMarketCap.

Так, стоимость этой криптовалюты впервые с декабря 2017 года превысила $18 тысяч.

Согласно данным биржи, на 07.29 мск курс криптовалюты достигал $18 174. По данным портала, стоимость биткоина достигла $18 156.

19 декабря 2017 года биткоин в последний раз преодолевал отметку в $18 тысяч.