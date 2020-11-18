Курс биткоина впервые с 2017 года превысил $18 тысяч
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Курс биткоина утром в среду, 18 ноября, растет на 8,6%. Об этом следует из данных электронной криптовалютной биржи Coindesk и портала CoinMarketCap.
Так, стоимость этой криптовалюты впервые с декабря 2017 года превысила $18 тысяч.
Согласно данным биржи, на 07.29 мск курс криптовалюты достигал $18 174. По данным портала, стоимость биткоина достигла $18 156.
19 декабря 2017 года биткоин в последний раз преодолевал отметку в $18 тысяч.