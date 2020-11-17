Официальный курс евро составил 90,39 рубля

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Официальный курс евро на 18 ноября уменьшился на 78,26 коп. и составил 90,3903 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара снизился на 66,67 коп. и достиг 76,253 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) сократился на 71,88 коп., до 82,6148 руб.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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