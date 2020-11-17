Каждая пятая семья в России тратит больше, чем зарабатывает

Каждая пятая российская семья систематически тратит больше, чем зарабатывает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса банка «Хоум Кредит».

Исследование показало, что доходы 55,2% респондентов примерно соответствуют расходам.

21,6% опрошенных заявили о систематическом превышении расходов над доходами, а у 23,2% опрошенных доходы семьи превышают расходы.

Чтобы пополнить бюджет, 61,3% россиян прибегают к банковским кредитам, 21,5% респондентов начинают больше работать и зарабатывать, 16,6% опрошенных обращаются за деньгами к родственникам и друзьям.

Опрос также выявил, что самыми востребованными способами сбережения являются банковские вклады и дебетовые карты с процентом на остаток (39,8%). Почти треть респондентов хранят накопления в иностранной валюте и менее 5% инвестируют в ценные бумаги и ПИФы. 22,2% опрошенных сообщили об отсутствии сбережений.

Во всероссийском опросе участвовали 740 человек в возрасте 25-45 лет, воспитывающих детей.

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