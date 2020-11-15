Национальный бренд «Россия» потерял за год более $130 млрд

Британская консалтинговая компания Brand Finance обновила ежегодный рейтинг стоимости национальных брендов. Стоимость бренда «Россия» потеряла с начала года более $130 млрд.

Так, национальный бред РФ в 2020 году оказался дешевле бренда «США» почти в 30 раз — $828 млрд против $23,7 трлн.

Стоимость бренда России теперь занимает 14-ю строчку и располагается в соответствующем рейтинге между Нидерландов и Швейцарии. Причиной столь резкого снижения цены стала пандемия коронавируса, посчитали аналитики компании. Годовое падение составило около 14%.

При оценке национальных брендов, аналитики Brand Finance учитывали показатели ВВП, политического климата, объем инвестиций в капитал и другие показатели. Оценивался также показатель «мягкой силы» государства — ее культурной привлекательности для иностранцев. РФ оказалась по этому показателю на десятом месте.

Отмечается, что первую строчку в рейтинге в 2020 году традиционно заняли США, на втором месте оказался Китай, на третьем — Япония.