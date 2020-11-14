Путин: десятки стран планируют закупить российские вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что уже десятки стран выразили желание закупить российские вакцины от коронавируса и производить их совместно. Об этом пишет РИА «Новости».

«Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству препаратов. Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств», — сказал Путин.

Президент добавил, что Москва готова и дальше сотрудничать с партнерами, предоставляя им российские тест-системы и реагенты для диагностики.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

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