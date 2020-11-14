В России появился новый способ мошенничества
Злоумышленники придумали новый способ мошенничества на болезнях россиян, пишет РИА «Новости».
Мошенническая реклама, выдающая себя за бесплатную медицинскую программу, появляется в виде push-уведомлений.
Если пользователь переходит по ссылке, то попадает на страницу несуществующей общественной организации «Ассоциация заслуженных врачей России». Потенциальной жертве предлагается анкета о здоровье, а после сообщается, что якобы «запущена программа поддержки людей с таким же недугом».
Ссылка на программу предлагает купить конкретный препарат, например от грибка ногтей, лишнего веса или импотенции. Клиенту обещают «волшебную цену» и скидку, но в итоге приходится все равно заплатить несколько десятков тысяч рублей.
Если жертва оставляет свой номер телефона, то позвонит менеджер, который будет уговаривать заказать сразу несколько пачек препарата.
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