ЦУМу грозит штраф до 1 млн рублей из-за очередей за смартфонами

Торговый дом ЦУМ в Москве могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей за несоблюдение мер профилактики коронавируса в очереди за смартфонами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислава Зинюшина.

«Накануне в магазине ЦУМ образовалась очередь за новыми телефонами из нескольких десятков человек, что спровоцировало давку. Магазином не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты», — рассказал он.

По его словам, представитель администрации ЦУМ приглашен для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Штраф за подобные нарушения составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Если при нарушении будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то организации придется заплатить до миллиона рублей, либо приостановить деятельность на 90 дней.

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