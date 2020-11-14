В Раде заявили о возможном дефолте на Украине

Украине грозит дефолт из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» выразил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Он рассказал, что сегодня в стране во многом приостановлены платежи казначейства, кроме зарплат и пенсий. Парламентарий указал, что все это преддефолтное состояние.

«Мы не можем больше смотреть просто со стороны, как тупое, дебильное правительство воровское добивает государство», — сказал Рабинович.

По мнению политика, на Украине нужно немедленно сменить правительство, а также списать долги населения за ЖКХ. Рябинович сообщил, что он внес законопроект о запрете повышения тарифов ЖКХ во время эпидемии коронавируса.

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