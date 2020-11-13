Путин поддержал развитие креативного предпринимательства
Президент России Владимир Путин поддержал развитие креативного предпринимательства в стране, передает ТАСС.
На форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» один из его участников попросил главу государства поддержать креативных бизнесменов, которые занимаются сохранением исторического облика городских объектов, созданием комфортной среды в населенных пунктах.
Путин назвал эту инициативу очень полезной и очень интересной. По его словам, традиционный бизнес не уделяет внимания подобным объектам, которых в стране довольно много.
Президент отметил, что стоит дать возможность креативным малым и средним предприятиям «использовать объекты, которые еще вполне можно было бы восстановить, дав небольшой толчок в начале».
Он добавил, что эта идея заслуживает государственной поддержки.
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